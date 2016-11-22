Трамп не станет добиваться возбуждения уголовного дела против Клинтон

Избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что не собирается добиваться возбуждения уголовного дела против своей соперницы на выборах Хиллари Клинтон в связи с почтовым скандалом.

Об этом сообщила глава избирательного штаба республиканца Келлиэнн Конуэй, передает телеканал MSNBS.

«Я думаю, когда избранный президент, который также является лидером твоей партии, говорит до инаугурации, что не намерен добиваться выдвижения этих обвинений, то такой посыл с серьезным содержанием задает тон другим республиканцам», — сказала Конуэй в эфире телеканала.