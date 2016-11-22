Школьники из Казани подозреваются в поджоге дома пенсионеров

СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» по факту смерти пожилых мужчин. Они погибли в результате пожара в барачном доме в Зеленодольске. Трагедия произошла 13 ноября.



В поджоге дома подозреваются подростки из Казани 13 и 17 лет. По версии следствия, они могли пойти на преступление из мести.

Как пишет ProKazan.Ru, старший из злоумышленников, будучи задержанным, рассказал, что в ночь трагедии они приехали на такси в Зеленодольск и украли из дома местного священника сотовый телефон и около 1,5 тыс. рублей.

После чего школьники попросились у пенсионеров переночевать. Получив отказ, они из мести решили поджечь дом. Подросток рассказал следствию, что, пожалев о своем поступке, они с похищенного ими у священнослужителя телефона позвонили в экстренную службу и сообщили о возгорании.

По решению суда старший подросток арестован. Расследование обстоятельств ЧП продолжается.

