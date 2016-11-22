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Минсельхоз усилит легализацию алкоголя в Пензенской области

Ранее в одном из кафе произошло массовое отравление, в результате чего скончались 4 мужчины, госпитализировано 13 человек

Минсельхоз Пензенской области усилит работу по легализации алкогольного рынка. Об этом сообщил замначальника управления рынка продовольствия и лицензирования регионального аграрного ведомства Павел Гусев.

По его словам, необходимо уделять максимальное внимание работе по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории региона. 

«Это задача не только легализации алкогольного рынка, но и обеспечения здоровья и жизни населения», — цитирует Павла Гусева ИА «Пенза-Пресс»

В местах продажи алкоголя будут продолжать осуществлять мониторинг.

Напомним, массовое отравление алкоголем произошло в ночь на 21 ноября в одном из кафе, в результате чего скончались четверо мужчин в возрасте 39, 38, 35 и 30 лет.

В настоящее время в больнице находится 13 человек. У всех погибших и госпитализированных в крови был обнаружен метиловый спирт (метанол), передает «РИА Новости».

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Минсельхоз усилит легализацию алкоголя в Пензенской области

Ранее в одном из кафе произошло массовое отравление, в результате чего скончались 4 мужчины, госпитализировано 13 человек

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