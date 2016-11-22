Няня Бобокулова попросила прощения у матери убитой девочки

Гюльчехра Бобокулова, обвиняемая в убийстве четырехлетней девочки, обратилась в последнем слове к родителям погибшего ребенка и попросила прощения.

«Извини меня, Катя. Я тяжело заболела», — сказала матери девочки Бобокулова и расплакалась, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что прокурор попросил суд освободить Бобокулову от уголовной ответственности, отправив на лечение в психиатрический стационар. Прокурор пояснил, что няня не отдавала себе отчета в своих действиях и была признана невменяемой.

Напомним, Гюльчехра Бобокулова была арестована после того, как убила и обезглавила ребенка, за которым присматривала. Она подожгла квартиру семьи, в которой работала. 24 октября Бобокулова признала свою вину.