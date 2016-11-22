Тамбовская студентка стала призером Международного конкурса селфи

Призером Международного конкурса селфи ConnectArt Museos стала студентка факультета культуры и искусств ТГУ Виктория Ряскина. Конкурс был организован по инициативе культурной общественности испанского города Малага, Русского музея и филиала Русского музея в Малаге.



По условиям конкурса все его участники должны были фотографироваться в музеях. Необходимо было найти в музее своего города картины с изображением времен года и сделать селфи на их фоне. При этом картина и автор фото должны выглядеть единым целым, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

«Размышляя над идеей своих фотографий с картинами, я задалась вопросом, за какие развлечения мы любим разные времена года? Зимой мы катаемся на лыжах, летом загораем, осенью бродим по улочкам под тихим дождем, а весной пускаем кораблики по ручейкам. Эти моменты я и хотела передать в своих фотоработах», — объяснила Виктория.

Лучших участников выбирали три группы: одну тройку призеров определяло жюри из Малаги, другую — жюри из Русского музея и третью — пользователи интернета. По итогам голосования в Сети Виктория и заняла третье место. Теперь ее фото будут выставлены в филиале Русского музея в Малаге.