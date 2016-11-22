Для актеров Курской области учредили новую премию

Курских актеров и работников театра теперь будут награждать театральной премией «Спасибо!», учрежденной региональным отделением Союза театральных деятелей России.

Премию будут вручать как отдельным актерам, так и коллективам Курского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина, Государственного театра кукол и областного центра «Ровесник».

Номинантов первой премии «Спасибо!» наградят 27 марта — во Всемирный день театра. Их наградят по номинациям: «Лучший актер года», «Лучшая актриса года», «Лучшая премьерная мужская роль года», «Лучшая премьерная женская роль года», «Честь профессии», «За многолетнее и беззаветное служение театру», сообщает KurskCity.Ru.

Лучших актеров Курской области выберут по итогам зрительского голосования.

