Избранный президент США Дональд Трамп не намерен добиваться возбуждения уголовного дела против Клинтон в связи с использованием личного почтового сервера на государственном посту.

Об этом в эфире телеканала MSNBC сообщила глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй.

«Я думаю, когда избранный президент, который также является лидером твоей партии, говорит до инаугурации, что не намерен добиваться выдвижения этих обвинений, то такой посыл с серьезным содержанием задает тон другим республиканцам», — сказала Конуэй.

По ее мнению, «Клинтон до сих пор стоит перед фактом, что большинство американцев не считают ее честной и заслуживающей доверия».

Конуэй добавила, что среди приоритетов Трампа нет ничего, что «звучало бы как кампания (против Клинтон)», потому что он занят подготовкой своей администрации.

Напомним, летом ФБР закрыло дело об использовании Клинтон личного почтового сервера на государственном посту, но перед выборами дело открыли вновь из-за обнаружения новых писем. Однако за два дня до выборов глава ФБР Джеймс Коми снова объявил о закрытии дела, так как в письмах не нашли ничего преступного.

