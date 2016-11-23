Калифорнийские мечты о суверенитете

Сторонники независимости Калифорнии направили запрос о проведении референдума по вопросу отделения от США генеральному прокурору штата. Движение Yes California уже заявляло, что собирается добиться организации плебисцита в 2019 году, однако в этот раз время для подачи заявки было выбрано отнюдь не случайно. Победа Дональда Трампа на выборах президента буквально всколыхнула Америку. По стране прокатились массовые протесты, фактически подтвердившие существующее в СМИ и экспертных кругах мнение о том, что американское общество поляризовано.

Миллиардер, кстати, во время предвыборной гонки активно подогревал эти настроения резкими заявлениями о латиноамериканцах, мусульманах, мигрантах. Но, выиграв «путевку» в Белый дом, Трамп выступил с миролюбивой победной речью, призвав всех сплотиться — иначе «сделать Америку снова великой» будет проблематично. И пока растерянность и шок — а именно так многие американцы из проигравшего лагеря восприняли исход выборов — не прошли, вольнолюбивые активисты Калифорнии решили перейти от слов к делу.

Лидер Yes California Луис Маринелли рассказал «Известиям», что идею независимости Калифорнии, согласно опросу, проведенному движением, поддерживает около 41% жителей штата. По его словам, существует целый ряд причин, почему богатейший регион США «должен» стать суверенным государством. Он считает, что сторонники отделения смогут в ближайшие два года убедить население штата в необходимости развода с Вашингтоном.

— Есть много причин, почему Калифорния должна стать независимой: экономические, внешнеполитические, культурные. Калифорния направляет в национальный бюджет гораздо больше денег, чем получает. За один финансовый год штат отправляет в «центр» миллиарды долларов. Эти средства тратятся правительством США на военные нужды и реализацию внешнеполитических планов. Мы же хотим, чтобы доходы от налогов в Калифорнии шли на строительство школ, дорог, больниц и на повышение уровня жизни жителей штата, нежели на разработку и производство оружия. Мы не хотим, чтобы калифорнийцы имели отношение к военным операциям, которые американская армия проводит в других странах. Кроме того, жители штата должны отмечать собственные культурные и исторические праздники. Например, было бы правильно праздновать День независимости 14 июня, когда Калифорния отделилась от Мексики, вместо Дня независимости США 4 июля. У нас своя история, культура. В сенате Калифорния с населением 40 млн человек и шестой экономикой в мире представлена двумя сенаторами. Вайоминг, где проживает около 600 тыс. человек, тоже имеет в сенате двух представителей. Это ненормально, — пояснил Маринелли.

По его словам, до 2019 года у активистов движения есть все шансы склонить на свою сторону большинство населения штата. Маринелли подчеркнул: если Yes California соберет необходимое число подписей и все требуемые документы, то согласно закону правительство США обязано будет разрешить референдум.

— Наше движение проводило опрос, который показал, что идею независимости поддерживает 41% жителей штата. Кроме того, на вопрос, считают они себя американцами или калифорнийцами, 53% ответили: калифорнийцами. И это весьма хорошие показатели для старта нашей кампании.

Политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко сказал «Известиям», что тема сецессии Калифорнии появилась давно и используется в качестве шантажа. Он напомнил, что ранее был проект разделения Калифорнии на шесть штатов, чтобы увеличить число представителей в конгрессе США и, соответственно, количество выборщиков, чтобы иметь больше влияния на выбор президента.

— Этот проект был более интересным, но его похоронили несколько лет назад. На мой взгляд, сегодня это скорее ситуативная история — серьезно говорить о выходе Калифорнии из США не приходится, хотя, конечно, всё может быть. Сейчас есть массовое разочарование в Калифорнии результатами выборов президента, поэтому почему бы его не использовать для раскрутки «своей» темы. Есть энергия, и активисты решили ею воспользоваться, — пояснил Минченко.

Президент Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, в свою очередь, тоже поделился мнением с «Известиями», что угрозы «сепаратистов выйти из США — своего рода ответ на результат выборов президента». По его мнению, проблема сепаратизма в некоторых американских штатах действительно существует, но пока Вашингтон может не беспокоиться.

— Кто-то бьет витрины, выражая недовольство победой Трампа, а кто-то грозится отделиться от США. Сепаратистские движения существуют в ряде американских штатов. Наиболее сильные и громкие в Техасе, во Флориде, хотя и менее сплоченные, и, конечно, в Калифорнии. Время от времени они дают о себе знать. Но следует учитывать тот факт, что критической массы сепаратизма пока еще не накоплено. Активисты способны собирать акции, давить на федеральное правительство, чтобы оно предоставляло какие-то льготы и услуги по выделению ресурсов и так далее, но сама процедура выхода в США не разработана и в конституции не расписана. Может, 41% и ответит в рамках опроса, что поддерживает эту идею, но надо понимать, что Калифорния насыщена выходцами из Азии, из Китая. Они едут в Америку не для того, чтобы бороться за выход из США, — отметил Гарбузов.

Так или иначе Calexit, как сторонники движения уже успели назвать возможный референдум, вряд ли сейчас воспринимается властями в Вашингтоне как реальная угроза. Однако совсем не принимать во внимание подобные процессы тоже нельзя. Калифорния, дающая наибольшее число выборщиков, уверенно проголосовала за Хиллари Клинтон. И недовольство исходом кампании придает сил возмутителям спокойствия.