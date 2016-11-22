Спасшие собаку рабочие могут получить премию «Народное признание»

На соискание первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2016» в номинации «Поступок» выдвинуты дорожные рабочие Денис Раскольников, Игорь Шаркевич и Виктор Прокофьев. Они запомнились самоотверженным спасением собаки из полыньи, сообщает Псковское агентство информации.

Инцидент произошел в деревне Усть-Долыссы Невельского района области. Рабочие услышали собачий визг в районе реки, после чего быстро отвязали лодку, стоящую у берега и бросились на помощь животному. Всё это время они подбадривали собаку. В итоге пес был спасен. Его завернули в одеяло и принесли к костру.



Претендовать на награду, как и выдвигать номинантов, могут любой человек, любая организация или предприятие, а также представители власти. Победителей в 11 номинациях огласят в феврале следующего года.