Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Кoнaшeнкoв ответил на заявление представителя Госдепартамента США Джона Кирби, который увидел в размещении ракетных систем С-400 и комплексов «Искандер» в Калининграде угрозу европейской безопасности.



Кoнaшeнкoв подчеркнул, что реальную угрозу безопасности представляет не Россия, а насыщение Европы вооружением и военнослужащими «нeeвропейского» происхождения.



Он также иронично заметил, что, возможно, в Вашингтоне президент уже и не принимает решения о размещении подразделений армии на территории государства и этот вопрос решается в дискуссии с коллегами из других стран.



«Поэтому все претензии и пожелания о том, где, когда, чем и как на своей территории мы должны обеспечивать свою безопасность, лучше оставить при себе», — посоветовал глава российского военного ведомства.



Представитель Минобороны напомнил о строительстве и размещении в Польше и Румынии объектов американской системы стратегической противоракетной обороны, а также о предстоящем размещении в Латвии, Литве, Эстонии и Польше боевых частей вооруженных сил НАТО, «где костяк составляют военнослужащие США».

Кoнaшeнкoв также привел в пример направление в Норвегию военнослужащих корпуса морской пехоты США.



«Не нужно быть контр-адмиралом, чтобы понимать простую вещь: все нынешние угрозы европейской безопасности являются следствием реализуемой в течение последних десяти лет военной политики США», — констатировал он.



Напомним, на состоявшемся 8–9 июля саммите НАТО в Варшаве лидеры государств — членов альянса приняли решение о размещении многонациональных батальонов в странах Балтии и Польше на основе ротации. Уточнялось, что размещение начнется в 2017 году. Солдат в Латвию направит Канада, в Литву — Германия, в Эстонию — Великобритания, в Польшу — США.

