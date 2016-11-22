Сборная России попала в группу с Сербией, Латвией, Турцией и Бельгией

В Стамбуле состоялась жеребьевка чемпионата Европы по баскетболу 2017 года. Сборная России попала в группу D, где будет соперничать с командами Турции, Сербии, Латвии, Бельгии и Великобритании.

Группа А: Финляндия (организатор), Исландия, Франция, Греция, Словения, Польша.

Группа В: Израиль (организатор), Литва, Италия, Грузия, Германия, Украина.

Группа С: Румыния (организатор), Венгрия, Испания, Чехия, Хорватия, Черногория.

Группа D: Турция (организатор), Россия, Сербия, Латвия, Бельгия, Великобритания.

Напомним, что Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября.

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