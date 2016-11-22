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Первый автобус с символикой ЧМ-2018 запустят в Калининграде

Дизайн нового транспорта был согласован с ФИФА

Первый общественный автобус с символикой ЧМ-2018 запустят на этой неделе в Калининграде на одном из маршрутов города.

По данным kaliningradfirst.ru, дизайн нового транспорта был согласован с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Временно исполняющий обязанности губернатора области Антон Алиханов поручил профильным ведомствам областного правительства и администрации Калининграда оформить в едином стиле не менее 100 новых автобусов, которые были закуплены в рамках подготовки к предстоящему турниру. Выполнить работы предполагается преимущественно за счет внебюджетных источников.

Чемпионат мира по футболу впервые в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Первый автобус с символикой ЧМ-2018 запустят в Калининграде

Дизайн нового транспорта был согласован с ФИФА

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