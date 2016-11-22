В Мурманске ученик прогулял 300 уроков

15-летний ученик одной из мурманских школ с начала учебного года прогулял уже более 300 уроков. Он также остался без аттестации по всем предметам за первую четверть. Однако наказание за это не грозит ни ему, ни его родителям. ИА «Би-порт» сообщает, что у отдела полиции не было информации о происходящем в школе. Мальчиком заинтересовались лишь после того, как он был пойман на воровстве.

«Вследствие ненадлежащей работы с несовершеннолетним, ослабления контроля со стороны законных представителей подростком совершена кража», — сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее агентство передавало, что отдел полиции Мурманска по профилактике подобных преступлений уже обвиняли в том, что он не справляется со своими обязанностями. За девять месяцев этого года подростки совершили на 21% больше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.