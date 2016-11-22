Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Мурманске ученик прогулял 300 уроков

Но ему за это ничего не будет

15-летний ученик одной из мурманских школ с начала учебного года прогулял уже более 300 уроков. Он также остался без аттестации по всем предметам за первую четверть. Однако наказание за это не грозит ни ему, ни его родителям. ИА «Би-порт» сообщает, что у отдела полиции не было информации о происходящем в школе. Мальчиком заинтересовались лишь после того, как он был пойман на воровстве.

«Вследствие ненадлежащей работы с несовершеннолетним, ослабления контроля со стороны законных представителей подростком совершена кража», — сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее агентство передавало, что отдел полиции Мурманска по профилактике подобных преступлений уже обвиняли в том, что он не справляется со своими обязанностями. За девять месяцев этого года подростки совершили на 21% больше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

В Мурманске ученик прогулял 300 уроков

Но ему за это ничего не будет

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке