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Выпуск золота в России по итогам года может составить 297 т

Союз золотопромышленников оставил прогноз средней цены на золото в текущем году на уровне $1250 за унцию

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Производство золота из минерального сырья в России по итогам 2016 года может вырасти на 2–3% по сравнению с 2015 годом и составит около 260 т. Учитывая снижение производства золота из вторичного сырья, Союз золотопромышленников прогнозирует рост производства и добычи золота в 2016 году на уровне 1%, в общем объеме примерно 295–297 т.

По оценке Союза золотопромышленников России, производство золота в стране за девять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилось на 0,4%, до 219,25 т. В том числе добыча золота снизилась на 0,1%, до 214,264 т, попутного — выросло на 16%, до 11,275 т, вторичного — снизилось на 15%, до 26,359 т. Кроме того, производство золота в продуктах переработки (концентраты), реализованных за пределами таможенной территории РФ, увеличилось на 25%, до 4,986 т.

Прирост производства золота обеспечили Камчатский, Красноярский, Забайкальский, Хабаровский края, Магаданская, Иркутская, Челябинская и Кемеровская области, а также Республика Хакасия, сообщил глава союза Сергей Кашуба.

Союз золотопромышленников оставил прогноз средней цены на золото в текущем году на уровне $1250 за унцию.

— Сейчас мы видим, что факторы, влияющие на дальнейший рост цены на золото, перестали играть свою роль. В настоящее время золото получает давление сразу с нескольких сторон: доллар США, растущие ставки и рост на фондовом рынке, — отметил Кашуба.

Также союз отмечает продолжение стабильного тренда последних лет: ориентация сбыта золота на внутреннем рынке и активная покупка золота Центральным банком РФ. Так, в октябре 2016 года ЦБ РФ купил 40,4 т золота и на 1 ноября 2016 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ составляли 1583,2 т. Ранее, в сентябре, Банк России приобрел 15,6 т монетарного золота, в августе регулятор приобрел 21,8 т золота, в июле — 6,22 т золота, в июне — 18,7 т, в мае — 3,1 т, в марте и апреле — по 15,6 т, в феврале — 9,3 т, в январе — 21,8 т.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Выпуск золота в России по итогам года может составить 297 т

Выпуск золота в России по итогам года может составить 297 тСоюз золотопромышленников оставил прогноз средней цены на золото в текущем году на уровне $1250 за унцию

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