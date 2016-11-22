Путин: патриарх вносит важный вклад в работу Церкви и государства

Российский президент Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь наряду с традиционными конфессиями в России является главной духовной опорой государственности. В настоящее время, когда мировое сообщество сталкивается с новыми сложными вызовами, это особенно важно, подчеркнул президент.

Об этом глава государства сказал на торжественном мероприятии по случаю 70-летия Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Всех нас сегодня объединило радостное светлое событие — юбилей предстоятеля Русской православной церкви, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Позвольте еще раз сердечно поздравить вас, Ваше Святейшество, с 70-летием, выразить глубочайшую признательность за ваше служение во благо Церкви, народа России, наших соотечественников за рубежом, пожелать успехов на этом благородном священном пути», — сказал глава государства.

Он отметил, что патриарх Кирилл для миллиона людей олицетворяет высокий авторитет Русской православной церкви и является преданным подражателем ее традиций.

«Русская православная церковь — это великий проповедник любви к отечеству, его мощная нравственная защитница. Она всегда отстаивала принципы добра, правды, верности в нашей стране. Русская православная церковь наряду с нашими традиционными конфессиями — главная духовная опора и нашего народа, и нашей государственности. Это особенно важно сегодня, когда мировое сообщество сталкивается с новыми сложными вызовами и как никогда нуждается во взаимопонимании и согласии, утверждении доверия между странами и народами», — подчеркнул президент.