Штрафы за самогон отменяют в Псковской области

В Псковской области отменят штрафы за покупку, продажу изготовление и хранение спиртосодержащей продукции домашней выработки. Из регионального закона об административных правонарушениях уберут соответствующую статью. Таким образом региональное законодательство приведут в соответствие с федеральным, сообщает Псковская лента новостей.

В октябре 2015 года Верховный суд РФ рассматривал жалобу на аналогичные штрафы, введенные в Самарской области, и постановил, что такая региональная норма противоречит федеральному законодательству. Как сказано в решении ВС, вводя штрафы за изготовление, хранение и сбыт спиртных напитков домашней выработки, региональные власти превысили свои компетенции в области административного законодательства.

Федеральные законы в России напрямую не запрещают самогоноварение. Однако его изготовление с целью продажи расценивается как незаконное предпринимательство, работа без лицензии и незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена. За эти нарушения в Административном кодексе.

Между тем, штрафы за изготовление и продажу домашнего алкоголя введены во многих регионах России.