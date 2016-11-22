Карякин стал фаворитом в противостоянии с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал фаворитом в противостоянии за шахматную корону с норвежским шахматистом Магнусом Кapлсeнoм после победы в восьмой партии, где он играл черными фигурами.



Как сообщает «Рейтинг букмекеров», вероятность того, что представитель России станет чемпионом мира, оценивается коэффициентом 1,44. Победа действующего чемпиона мира по шахматам оценивается в 2,8.

Вероятность победы Карякина в матче из 12 партий (без учета тай-брейка) оценивается коэффициентом 1,82. У Кapлсeнa вероятность победить по итогам 12 партий, по мнению букмекеров, куда меньше. Коэффициент равен 5,5.



В ночь на 22 ноября в восьмой партии матча за мировую шахматную корону российский гроссмейстер оказался сильнее своего соперника. Таким образом, счет в пользу Карякина 4,5:3,5 и ему достаточно все оставшиеся встречи свести к ничьей.

Напомним, для победы в матче требуется набрать как минимум 6,5 балла. Размер призового фонда составляет €1 млн, 60% от этой суммы достанется выигравшему титул.



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