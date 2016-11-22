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Пенсионерка из Казани отсудила у IKEA 200 тыс. рублей за травму ноги

Женщина порезала в магазине ногу о стеллаж в 2013 году, однако в суд обратилась спустя три года

Пенсионерка из Казани Таисия Андреева получит в качестве компенсации за моральный ущерб 200 тыс. рублей из-за травмы ноги, полученной во время посещения казанского магазина IKEA.

«Суд утвердил мировое соглашение сторон. В качестве материальной компенсации Андреева получит 100 тыс. рублей, столько же в качестве компенсации морального вреда», — сообщила пресс-секретарь Советского райсуда Казани Айгуль Шабняева.

По данным ИА «Татар-информ», женщина в 2013 году порезала в магазине ногу о стеллаж, однако в суд обратилась в октябре текущего года.

Пенсионерка предъявила компании иск на возмещение компенсации в размере 1 млн рублей. Из них — 400 тыс. рублей она требовала на лечение, а 600 тыс. рублей — на компенсацию морального ущерба.

IKEA — нидерландская производственно-торговая компания, владелец одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Пенсионерка из Казани отсудила у IKEA 200 тыс. рублей за травму ноги

Женщина порезала в магазине ногу о стеллаж в 2013 году, однако в суд обратилась спустя три года

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