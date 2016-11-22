Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
22 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Садовничий попросил Минобрнауки ввести в вузах дополнительный экзамен

По словам ректора МГУ, вступительное испытание «ставит всё на свои места»

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий обратился к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой ввести дополнительный письменный экзамен при поступлении в вузы.

С таким заявлением глава университета выступил на заседании совета Российского союза ректоров.

«Разрешите тем вузам, которые готовы к этому, проводить собственный экзамен — один дополнительный письменный. Вот МГУ, как только ему было дано право, он его проводит. Я считаю, для нас это архиважно», — приводит «РИА Новости» слова Виктора Садовничего.

По словам ректора, при приеме в вуз учитываются три показателя — это результат ЕГЭ, наличие побед на олимпиадах, а также результаты внутреннего письменного экзамена. Кроме того, Виктор Садовничий подчеркнул, что письменный вступительный экзамен особенно важен для инженерных вузов. «Если сказать честно, он ставит всё на свои места», — отметил ректор.

Читайте также:

Васильева: талантливые дети из регионов должны учиться в местных вузах

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Садовничий попросил Минобрнауки ввести в вузах дополнительный экзамен

По словам ректора МГУ, вступительное испытание «ставит всё на свои места»

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Анна Герасимова

рок-музыкант

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке