Садовничий попросил Минобрнауки ввести в вузах дополнительный экзамен

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий обратился к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой ввести дополнительный письменный экзамен при поступлении в вузы.



С таким заявлением глава университета выступил на заседании совета Российского союза ректоров.

«Разрешите тем вузам, которые готовы к этому, проводить собственный экзамен — один дополнительный письменный. Вот МГУ, как только ему было дано право, он его проводит. Я считаю, для нас это архиважно», — приводит «РИА Новости» слова Виктора Садовничего.

По словам ректора, при приеме в вуз учитываются три показателя — это результат ЕГЭ, наличие побед на олимпиадах, а также результаты внутреннего письменного экзамена. Кроме того, Виктор Садовничий подчеркнул, что письменный вступительный экзамен особенно важен для инженерных вузов. «Если сказать честно, он ставит всё на свои места», — отметил ректор.