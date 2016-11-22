Дмитрий Шепелев: сын Жанны Фриске не знает о ее смерти

Гражданский муж Жанны Фриске и отец ее единственного сына Платона Дмитрий Шепелев выпустил книгу воспоминаний о певице и дал большое интервью телеведущему Андрею Малахову.

В эфире «Первого канала» телеведущий заявил, что бабушка и дедушка (родители покойной певицы) не хотят видеться с внуком Платоном. На это отреагировала сестра Жанны Фриске Наталья, которая на странице в своей социальной сети назвала Шепелева лгуном.

Шепелев также рассказал, что часто говорит с трехлетним Платоном о его матери, но время для разговора о смерти еще не пришло.

«Слушаете, ему всего три с половиной года... Пока он еще ничего такого не осознает. Но я не считаю нужным врать сыну и говорить, что его мама космонавт или капитан дальнего плавания. Как объяснить ему, что Жанна умерла... это сложный, многоэтапный разговор, который нам еще только предстоит», — цитирует Шепелева «Московский комсомолец».