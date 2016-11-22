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Вторник,
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ООН отправит в космос совместную миссию в 2021 году

Сотрудники организации полетят на борту шаттла Dream Chaser

Организация Объединенных Наций намерена отправить свою миссию в космос в 2021 году, сообщает пресс-служба ООН.

В ведомстве пояснили, что организация сейчас проводит переговоры с компанией Sierra Nevada (SNC).

«Миссия ООН отправится в космос в 2021 году», — говорится в сообщении ООН в Facebook.

Сотрудники организации отправятся в открытый космос на борту шаттла Dream Chaser. Этот многоразовый космический корабль предназначен для доставки на низкую околоземную орбиту грузов и экипажей численностью до семи человек.

По словам вице-президента SNC Марка Сиранджело, благодаря этой программе в космос смогут попасть граждане любой страны, независимо от того, насколько в ней развита космическая программа.

«Разве можем мы сделать что-то более удивительное, чем дать этим людям возможность побывать в космосе?» — сказал замглавы компании.

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

ООН отправит в космос совместную миссию в 2021 году

Сотрудники организации полетят на борту шаттла Dream Chaser

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