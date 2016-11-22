Глава ВМС Эстонии покинул свой пост из-за скандала с контрабандой

Министр обороны Эстонии Ханнес Хaнco удовлетворил просьбу командующего Военно-морскими силами Эстонии капитана Стена Сeппepa об отставке.



Как сообщает Postimees, Сeппep взял на себя ответственность за недавний инцидент на борту минного тральщика Sakala, где в тайнике были найдены контрабандные алкоголь и сигареты.

«Командующий ВМС уходит в отставку в связи нанесением ущерба авторитету Сил обороны независимо от того, чем завершится возбужденное уголовное дело и административное расследование», — сказал Хaнсo, отметив, что капитан ВМС своим решением поставил на первый план общие ценности Сил обороны и честь офицера.



Капитан ВМС Сeппep продолжит нести службу в Главном штабе Сил обороны старшим штабным офицером.



Напомним, на прошлой неделе в трюме минного тральщика Sakala следователями были обнаружены 56 ящиков сигарет и примерно 1 тыс. л крепких алкогольных напитков, около 300 л вина и более 400 л пива.



Отмечается, что на продукции отсутствовали акцизные марки.

