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Глава ВМС Эстонии покинул свой пост из-за скандала с контрабандой

Он взял на себя ответственность за обнаружение на минном тральщике Sakala большого количества контрабандного алкоголя и сигарет

Министр обороны Эстонии Ханнес Хaнco удовлетворил просьбу командующего Военно-морскими силами Эстонии капитана Стена Сeппepa об отставке.

Как сообщает Postimees, Сeппep взял на себя ответственность за недавний инцидент на борту минного тральщика Sakala, где в тайнике были найдены контрабандные алкоголь и сигареты.

«Командующий ВМС уходит в отставку в связи нанесением ущерба авторитету Сил обороны независимо от того, чем завершится возбужденное уголовное дело и административное расследование», — сказал Хaнсo, отметив, что капитан ВМС своим решением поставил на первый план общие ценности Сил обороны и честь офицера.

Капитан ВМС Сeппep продолжит нести службу в Главном штабе Сил обороны старшим штабным офицером.

Напомним, на прошлой неделе в трюме минного тральщика Sakala следователями были обнаружены 56 ящиков сигарет и примерно 1 тыс. л крепких алкогольных напитков, около 300 л вина и более 400 л пива.

Отмечается, что на продукции отсутствовали акцизные марки.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Глава ВМС Эстонии покинул свой пост из-за скандала с контрабандой

Он взял на себя ответственность за обнаружение на минном тральщике Sakala большого количества контрабандного алкоголя и сигарет

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