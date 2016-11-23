Жители Мосула встали под знамена ИГИЛ

Суннитское ополчение Мосула нанесло серьезные потери элитной «Золотой дивизии» правительственных войск Ирака, наступающей на восточные предместья. Отряды коммандос и десантников, штурмующие город, столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением не только боевиков, но и местных жителей и в ряде районов были вынуждены перейти к обороне. Эксперты предупреждают, что победа над ИГИЛ (запрещена в РФ) в Мосуле невозможна без урегулирования отношений между шиитами и суннитами.

Вчера иракские войска, штурмующие Мосул, столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением в юго-восточных предместьях города. Местные ополченцы, действующие сообща с боевиками ИГИЛ, сожгли около десятка бронированных джипов, которые на узких улочках превратились в легкие мишени для гранатометчиков. Сообщения о разгроме были опубликованы в интернет-сообществах американских военнослужащих из 101-й воздушно-штурмовой и 82-й воздушно-десантной дивизий, выступающих военными советниками иракской армии.

Двумя неделями ранее боевики, вооруженные новейшим противотанковым оружием — РПГ-89 и ПТРК «Корнет» (они были захвачены у армии Ирака в 2014 году), — сильно потрепали подразделения «Золотой дивизии» и национального антитеррористического корпуса. По данным местных СМИ, им удалось уничтожить по меньшей мере полтора десятка танков и свыше 30 БМП. Особенно грозным оружием оказались смертники на заминированных автомобилях, посеявшие ужас даже среди обученных американскими инструкторами спецназовцев.

Сейчас иракские части частично перешли к обороне и изменили тактику: они сначала блокируют квартал, создавая с помощью бульдозеров баррикады, затем спешиваются и зачищают дом за домом. По уверениям иракских военных, это позволяет снизить потери среди личного состава и мирного населения. Однако пока планы командования очень осторожные — освободить восточную часть Мосула. При этом куда более ожесточенное сопротивление ожидается в другой части города, которая расположена на западном берегу реки Тигр.

Текущие потери принято списывать на действия профессиональных боевиков ИГИЛ. Однако на кадрах с мест боев отчетливо видно, что игиловцы выступают в роли командиров и военных специалистов (снайперов, операторов ПТРК, водителей машин-бомб), а основную массу «рядовых» бойцов составляют местные жители, оснащенные стрелковым оружием и гранатометами.

Еще до начавшейся 17 октября операции по освобождению Мосула эксперты высказывали опасения, что часть населения города может встать на сторону ИГИЛ, и теперь эти прогнозы начинают сбываться. Причины этого кроются в религиозных различиях.

Сунниты, которые составляют население Мосула, боятся мести со стороны шиитов. Именно ненависть местного населения к шиитскому режиму Нури аль-Малики позволила ИГИЛ в 2014 году стремительным броском захватить Мосул, а теперь местные жители со страхом ждут прихода иракских силовиков и их союзников. Ведь после прихода ИГИЛ шииты бежали из Мосула или были убиты. Кроме того, среди суннитов нашлось достаточно коллаборационистов — тех, кто сотрудничал с ИГИЛ. Этим людям терять уже нечего. Некоторые отправляют жен с детьми через линию фронта в лагеря для беженцев, а сами остаются воевать.

Особый ужас у суннитов вызывают отряды «Народной мобилизации» — шиитского ополчения, спонсируемого Ираном.



Сунниты боятся и курдов. Правозащитники из Human Rights Watch уже сообщают о случаях, когда курды, которые наступают на Мосул с севера, специально сносили целые деревни с помощью строительной техники, чтобы туда не смогли вернуться арабы.

Во времена правления Саддама Хусейна богатый нефтью Мосул и прилегающие районы были искусственно арабизированы за счет изгнания курдов и переселения тысяч людей из центра и с юга страны. После 2003 года новые власти страны тоже стремились показать курдам, кто хозяин в Мосуле. Там были расквартированы войска и доставлено много оружия, которое впоследствии досталось боевикам ИГИЛ.

По мнению Даниела Леви, президента американо-британского исследовательского института U.S./Middle East Project, эксперта клуба «Валдай», ожесточенное сопротивление в Мосуле трудно назвать неожиданностью.

— После оккупации Ирака в 2003 году противоречия между суннитами и шиитами обострились, — говорит эксперт. — Власть в стране была поделена по религиозному признаку, а сунниты оказались ущемлены. Это в итоге вылилось в поддержку ими «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и ИГИЛ. Даже суннитский истеблишмент часто прибегает к риторике, которая может подтолкнуть простых людей к сотрудничеству с ИГИЛ.

Как подчеркнул Леви, одной военной победы в Мосуле будет недостаточно, необходимы усилия по национальному примирению.

— Нужны политические меры, чтобы снизить привлекательность ИГИЛ для суннитов, — поясняет политолог. — Сунниты Мосула и других районов не были допущены в госструктуры, в армию и полицию. Эту ошибку нужно исправлять. Также необходимы дополнительные усилия по борьбе с экстремистской идеологией, как со стороны внешних спонсоров, прежде всего стран Персидского залива, так и на местах — со стороны политиков, богословов и интеллектуалов.