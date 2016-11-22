Жители Самары сдали кровь для пострадавших в ДТП. Акция состоялась в воскресенье, 20 ноября, во Всемирный день памяти жертв ДТП при поддержке активистов общественного движения «Ночной патруль», руководства и сотрудников Госавтоинспекции, специалистов-медиков службы крови Самары и сотрудников МЧС.

Как сообщает TLTgorod, на площади Куйбышева для добровольной сдачи крови пострадавшим в ДТП Самарская областная клиническая станция переливания крови организовала передвижной пункт, который посетили более 20 человек за час.

Кроме того, в рамках акции был организован автопробег, в котором приняли участие более 20 автомобилей. Колонна прошла по основным магистралям города, останавливаясь в местах аварий, где были человеческие жертвы.

На одной из площадок ДПС инспекторы обучали всех желающих составлению схем ДТП с материальным ущербом, а также напомнили жесты регулировщика и ответили на актуальные вопросы участников дорожного движения.

За 10 месяцев текущего года на дорогах Самарской области было зарегистрировано 3125 ДТП, в которых погибли 357 человек, из них 10 — это дети. Более 4000 человек получили травмы различной степени тяжести.