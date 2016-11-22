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Минобрнауки поддержало предложение Садовничего о письменных экзаменах

Глава ведомства Ольга Васильева согласна с тем, что вузы сами могут назначать испытания для абитуриентов

Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала предложение ректора МГУ имени Ломоносова Виктора Садовничего о проведении вузами собственных письменных экзаменов.

«Виктор Антонович очень правильно обратился ко мне с предложением, которое есть у вузов», — сказала Васильева на заседании совета Российского союза ректоров (РСР), передает ТАСС.

При этом министр подчеркнула, что «никто никого не будет заставлять».

«Этот вопрос о предоставлении права проведения внутреннего экзамена всем российским вузам, включая в первую очередь медицинские, инженерные и педагогические, требует обсуждения», — отметила Васильева.

Ранее на заседании РСР Садовничий просил Ольгу Васильеву позволить вузам проводить письменные экзамены.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Минобрнауки поддержало предложение Садовничего о письменных экзаменах

Глава ведомства Ольга Васильева согласна с тем, что вузы сами могут назначать испытания для абитуриентов

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