В Омской области с начала года уничтожено 32 т незаконной продукции

В Омской области с начала текущего года было уничтожено 32 т незаконной продукции. Соответствующие данные по итогам 10 месяцев обнародовали в управлении Россельхознадзора по Омской области.

Как сообщает РИА «Омск-информ», провозить незаконный товар через границу стали в 1,5 раза чаще.

С начала 2016 года удалось пресечь 13 фактов нарушений при вывозе товаров из Омской области в Казахстан и 154 факта незаконной перевозки в обратном направлении. Кроме того, было задержано 3678 голов животных и птиц, а также более 462 т продукции и сырья животного происхождения.

В связи с этим было уничтожено и утилизировано 31,7 т пищевой продукции, остальную продукцию не допустили до ввоза в Россию и возвратили в Казахстан.

Число незаконных перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 44%.