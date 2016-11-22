Лавров и Керри по телефону обсудили урегулирование ситуации в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирийской Республике.



Как сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства, дипломаты продолжили обсуждать пути урегулирования сирийского конфликта, включая необходимость выполнить требование Совбеза ООН о начале межсирийских переговоров без предварительных условий.



Также Лавров и Керри затронули вопрос нормализации обстановки в восточной части Алеппо, где окопались незаконные вооруженные формирования, ведущую роль среди которых играют боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»).

Кроме того, стороны рассмотрели и другие актуальные темы международной повестки дня, в том числе положение в Йемене, на Украине.