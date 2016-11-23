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Прирост запасов нефти составит 550 млн т

Планируемая заморозка добычи в России не повлияет на объемы геологоразведки в стране

Фото: gazprom.ru

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской 22 ноября провел встречу с представителями крупнейших нефтегазовых компаний России. Компании рассказали министру о предварительных результатах деятельности за 2016 год и планах на следующий год.

По итогам встречи Сергей Донской сообщил, что в 2016 году в России ожидается рост по всем показателям выполнения геологоразведки (ГРР) за исключением разведочного бурения. В среднем по десяти крупнейшим компаниям («Роснефть», «Башнефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Лукойл», «Русснефть», «Новатэк», «Татнефть», «Зарубежнефть») ожидается рост объемов геологоразведки на 10–20% по сравнению с 2015 годом, при этом ожидаемые инвестиции в ГРР этих компаний в 2016 году также увеличатся примерно на 10%.

Министр отметил, что по отрасли с учетом средних и малых нефтегазовых компаний затраты на геологоразведку в 2016 году ожидаются на уровне 2015 года — 325 млрд рублей.

Несмотря на то что инвестиции в геологоразведку на шельфе в 2016 году снизятся примерно на 3,5% — до 71,4 млрд рублей, «Роснефти» и «Газпрому» уже удалось перевыполнить планы геологоразведочных работ на шельфе по году, отметил министр.

В России также ожидают воспроизводство запасов нефти и газа (на уровне добычи). Прирост запасов нефти в России в 2016 году составит свыше 550 млн т при прогнозируемой добыче на уровне 546 млн т. Что касается газа, то его прирост ожидается на уровне свыше 650 млрд кубометров при ожидаемой добыче 636,8 млрд кубометров.

В министерстве не исключают, что по итогам года прирост запасов может оказаться даже выше.

Лидерами воспроизводства запасов в 2016 году станут «Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Эти компании дадут основной прирост запасов. Восполнение запасов относительно добычи в 2016 году не обеспечат лишь «Лукойл» и «Башнефть». Как пояснил министр, это связано со снижением объема работ, в частности, по бурению и сейсморазведке.

По словам Сергея Донского, российские нефтяники уверены, что планируемая совместно со странами, входящими в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), заморозка добычи нефти никак не повлияет на их планы по геологоразведке и инвестициям.

28 сентября на встрече в Алжире страны ОПЕК договорились ограничить уровень добычи в пределах 32,5–33 млн баррелей в сутки. Предполагается, что на очередной встрече ОПЕК 30 ноября страны картеля формально закрепят ограничение и установят квоты добычи для каждой страны. При достижении договоренностей внутри ОПЕК Россия готова присоединиться к заморозке.

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что заморозка добычи нефти существенно не отразится на геологоразведке.

— Во-первых, запасы истощаются, восполнять их необходимо, а значит, разведка недр продолжится. Во-вторых, есть определенные обязательства у всех сторон, и их нужно выполнять, в том числе и по геологоразведке, — отметил эксперт.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Прирост запасов нефти составит 550 млн т

Прирост запасов нефти составит 550 млн тПланируемая заморозка добычи в России не повлияет на объемы геологоразведки в стране

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