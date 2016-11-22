Путин засекретил данные о политике России в сфере ВТС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, изменяющий перечень данных, которые относятся к гостайне. Теперь таковыми являются и сведения о гocпoлитикe в области военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами.

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В документе отмечается, что преждевременное распространение такой информации может нанести ущерб безопасности государства и ею могут распоряжаться МИД, Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.



Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

