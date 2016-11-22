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Путин засекретил данные о политике России в сфере ВТС

Соответствующий указ подписал глава государства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, изменяющий перечень данных, которые относятся к гостайне. Теперь таковыми являются и сведения о гocпoлитикe в области военно-технического сотрудничества (ВТС) России с иностранными государствами. 

Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В документе отмечается, что преждевременное распространение такой информации может нанести ущерб безопасности государства и ею могут распоряжаться МИД, Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Путин засекретил данные о политике России в сфере ВТС

Соответствующий указ подписал глава государства

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