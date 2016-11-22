Новым руководителем ФТАР выбран Максим Агапитов

На отчетно-выборной конференции Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), проходящей во Владимире, был избран новый глава организации.



Как сообщает агентство ТАСС, руководителем ФТАР стал исполняющий обязанности главы ФТАР Максим Агапитов. За его кандидатуру проголосовали 43 делегата из 68.



Напомним, предыдущий руководитель ФТАР Сергей Сырцов подал в отставку, объяснив это тем, что кто-то должен был взять на себя ответственность за допинг-скандалы с российскими штангистами.

29 июля IWF отстранила тяжелоатлетов из РФ от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, мотивируя это тем, что зафиксированы многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил.



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