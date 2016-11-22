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Рыбный завод в Нижнем Тагиле выставили на торги

Первоначальная стоимость — 73 млн рублей

Аукцион, на котором продадут нижнетагильский рыбный завод, состоится 28 декабря в Екатеринбурге. Предприятие принадлежит ООО «Компания Интератлантик», признанному банкротом.

Ожидается, что за девять лотов будет выручено 73 млн рублей, сообщает ресурс ТагилСити.ру. В частности, продаются рыбоперерабатывающий цех, гараж, склад и вакуумная установка.

Напомним, рыбный завод прекратил работу в сентябре прошлого года из-за нестабильной экономической ситуации в стране. Тогда же компания-владелец была признана банкротом, и в отношении ее было введено конкурсное производство.

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Рыбный завод в Нижнем Тагиле выставили на торги

Первоначальная стоимость — 73 млн рублей

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