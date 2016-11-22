Лавров в разговоре с Джонсоном призвал не обострять конфликт в САР

Министр иностранных дел РФ провел телефонный разговор с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы российский министр заявил, что РФ призывает избегать действий, которые обостряют конфликт в Сирии. Также он напомнил о важности разграничения сирийской оппозиции и террористов.

В ходе беседы Лавров также подчеркнул, что Москва глубоко сожалеет в связи с отказом Вашингтона выполнять российско-американские договоренности от 9 сентября. Об этом сказали в российском дипведомстве, передает ТАСС. Также отмечается, что телефонный разговор двух министров состоялся по инициативе британской стороны.

Также отмечается, что министры подтвердили важность всестороннего выполнения резолюции 2254 СБ ООН. Она, в частности, требует скорейшего начала переговоров по Сирии без предварительных условий.