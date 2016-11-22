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Лавров: нормализация отношений с Лондоном возможна только через диалог

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном

Сегодня по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

«Реагируя на затронутую Джонсоном тему о состоянии двусторонней повестки дня, Лавров подчеркнул безальтернативность нормализации отношений исключительно через взаимоуважительный равноправный диалог», — сообщили в дипведомстве, передает «Интерфакс».

В сообщении министерства также указывается, что выражена готовность к встречным шагам в случае корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении и подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе обоюдного учета интересов».

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Лавров: нормализация отношений с Лондоном возможна только через диалог

Об этом министр иностранных дел РФ заявил в телефонном разговоре со своим британским коллегой Борисом Джонсоном

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