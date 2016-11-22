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Минобороны: санкции ЕС на топливо не касаются авиагруппы ВКС РФ в САР

В российском военном ведомстве напомнили, что Россия членом ЕС не является и на нее данные ограничительные меры не распространяются

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Кoнaшeнкoв прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что российские танкеры, которые поставляют топливо для российской воздушной группировки в Сирии, якобы нарушили санкции Евросоюза.

Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что ограничения на поставки в Сирию никаким образом не касаются топлива для авиагруппы ВКС России, передает «Федеральное агентство новостей».

Конашенков иронично напомнил журналистам британского агентства, что Россия, как и с недавних пор Соединенное Королевство, не является членом Евросоюза, поэтому действующие внутри ЕС интриги, ограничения и «санкции» на поставку топлива в Сирию РФ не касается.

Он также подчеркнул, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран, поэтому о недостатке топлива для российских боевых машин не может быть и речи.

Санкции Евросоюза против САР заключаются в запрете на торговлю нефтью, а также на инвестиции и торговлю технологиями двойного назначения, заморозке в ЕС активов центробанка Сирии. Кроме того, более 200 физических лиц и 70 юридических лиц в Сирии включены в черный список Евросоюза. Людям из списка запрещен въезд на территорию ЕС, а также заморожены их активы в странах блока. Также заморожены активы 69 организаций.

Напомним, весной этого года Европейский союз продлил санкции против властей Сирии до 1 июня 2017 года.​​​​​​​

Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Минобороны: санкции ЕС на топливо не касаются авиагруппы ВКС РФ в САР

В российском военном ведомстве напомнили, что Россия членом ЕС не является и на нее данные ограничительные меры не распространяются

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