Минобороны: санкции ЕС на топливо не касаются авиагруппы ВКС РФ в САР

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Кoнaшeнкoв прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что российские танкеры, которые поставляют топливо для российской воздушной группировки в Сирии, якобы нарушили санкции Евросоюза.



Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что ограничения на поставки в Сирию никаким образом не касаются топлива для авиагруппы ВКС России, передает «Федеральное агентство новостей».



Конашенков иронично напомнил журналистам британского агентства, что Россия, как и с недавних пор Соединенное Королевство, не является членом Евросоюза, поэтому действующие внутри ЕС интриги, ограничения и «санкции» на поставку топлива в Сирию РФ не касается.

Он также подчеркнул, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран, поэтому о недостатке топлива для российских боевых машин не может быть и речи.

