ЦСКА вырвал ничью у «Байера», потеряв шансы на выход в плей-офф ЛЧ

ПФК ЦСКА и леверкузенский «Байер» разошлись миров в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «Арена ЦСКА», завершилась со счетом 1:1.



По ходу встречи, ЦСКА выступил в роли догоняющего. На 16 минуте первого тайма нападающий «Байера» Кевин Фолланд открыл счет.



Отыгрались армейцы только после перерыва. На 76 минуте пенальти реализовал полузащитник Бибрис Натхо.



Таким образом, армейцы потеряли даже математические шансы на продолжение борьбы за самый престижный клубный трофей, однако они сохраняют шансы на попадание в Лигу Европы.

В активе российской команды три очка после пяти встреч, они замыкают турнирную таблицу группы Е. «Байер» набрал семь очков и пока удерживается на втором месте в квартете.



У французского «Монако» — 8 очков, а у английского «Тоттенхэма» — 4, но все может измениться, после встречи этих двух клубов. Матч состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Читайте также:

«Шанс есть всегда, так что у ЦСКА не все потеряно»

