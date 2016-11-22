Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет ничего общего с ультраправыми, которые высказываются в его поддержку.

Об этом сообщает New York Times. Журналисты газеты задали избранному президенту вопрос о конференции правых в Вашингтоне.

«Конечно, я от них отмежевываюсь и осуждаю их», — сказал Трамп.

Один из участников конференции со сцены вскинул правую руку вверх и прокричал: «Да здравствует Трамп! Да здравствует победа!» Эти слова в точности повторяют нацистское приветствие в адрес Гитлера.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что глубоко обеспокоен экстремистской риторикой, противоречащей американским ценностям.

«Президент (Барак Обама) считает, что это не только ответственность людей, избранных на официальные должности, но и ответственность всякого — выступать против подобной разделяющей людей ненавистнической риторики», — подчеркнул Эрнест.