Трамп решил добиться перемирия между Израилем и Палестиной

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется добиться урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом республиканец заявил журналистам New York Times.

«Я бы хотел стать тем, кто добьется мира между Израилем и палестинцами, это было бы огромным достижением», — сказал избранный глава государства.

Трамп также добавил, что его зять Джаред Кушнер мог бы «помочь добиться мира между израильтянами и палестинцами».

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