Трамп решил добиться перемирия между Израилем и Палестиной

Избранный президент уверен, что это было бы большим достижением
Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется добиться урегулирования палестино-израильского конфликта.
Об этом республиканец заявил журналистам New York Times.
«Я бы хотел стать тем, кто добьется мира между Израилем и палестинцами, это было бы огромным достижением», — сказал избранный глава государства.
Трамп также добавил, что его зять Джаред Кушнер мог бы «помочь добиться мира между израильтянами и палестинцами».
Читайте также: