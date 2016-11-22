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Трамп решил добиться перемирия между Израилем и Палестиной

Избранный президент уверен, что это было бы большим достижением

Будущий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется добиться урегулирования палестино-израильского конфликта.

Об этом республиканец заявил журналистам New York Times.

«Я бы хотел стать тем, кто добьется мира между Израилем и палестинцами, это было бы огромным достижением», — сказал избранный глава государства.

Трамп также добавил, что его зять Джаред Кушнер мог бы «помочь добиться мира между израильтянами и палестинцами».

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Известия // вторник, 22 ноября 2016 года

Трамп решил добиться перемирия между Израилем и Палестиной

Избранный президент уверен, что это было бы большим достижением

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