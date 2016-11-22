Трамп не хочет вредить Клинтон, потому что та много страдала

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что не станет добиваться уголовного дела в отношении Хиллари Клинтон, своей соперницы на выборах.

«Я не хочу причинять вред Клинтон, я действительно не хочу. Она через многое прошла и много страдала во многих других отношениях», — сказал Трамп, выступая перед журналистами New York Times.

Об этом же раньше сообщила глава избирательного штаба республиканца Келлиэнн Конуэй. Она подчеркнула, что будущий президент не станет добиваться возбуждения дела против Клинтон из-за скандала вокруг переписки по электронной почте.