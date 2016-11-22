В торговом центре в пригороде Копенгагена произошла стрельба

В северном пригороде Копенгагена в торговом центре «Магасин» в Люнгбю во вторник произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медицинских служб. В настоящее время район оцеплен, стражи порядка опрашивают свидетелей случившегося.

Как сообщили в полицейском управлении региона Зеландия, мужчина, получивший ранение в спину, сейчас находится в критическом состоянии, о том, как себя чувствует раненая женщина, не известно, сообщает ТАСС.



О личности и местонахождении нападавшего на данный момент ничего не сообщается.