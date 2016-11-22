Источник: ЕС может остановить переговоры о вступлении Турции

ЕС может приостановить обсуждение вопроса о членстве Турции из-за отсутствия изменений к лучшему в отношениях с Анкарой, заявил источник в Европарламенте.

Источник отметил, что в ЕС ждут нового развития, которое должно произойти в отношениях с Турцией до нового саммита Евросоюза. Он отметил, что пока не известно, что именно должно произойти, но «развитие будет точно», передает ТАСС.

«Если ничего не изменится к лучшему, то, возможно, на саммите в декабре будет принято политическое решение о заморозке переговоров», — сказал источник.

В ноябре в отношениях Брюсселя и Турции всё более стала заметна напряженность. Повод к этому, по мнению ЕС, дал президент Тайип Эрдоган, проводящий жесткие репрессивные меры в стране после попытки его противников осуществить военный переворот.

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