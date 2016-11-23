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Пентагон объявил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии

Минобороны США заявило, что речь идет о египтянине Абу аль-Фараджа аль-Масри

Министерство обороны США сообщило об уничтожении в Сирии одного из главарей местного подразделения международной террористической группировки «Аль-Каида», египтянина Абу аль-Фараджа аль-Масри. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь ведомства Питер Кук на регулярном брифинге для журналистов.

Он заявил, что удар, уничтоживший боевика, был нанесен 18 ноября с беспилотного летательного аппарата Вооруженными силами США. Данную операцию Кук расценивает, как очередной ощутимый удар по «Аль-Каиде». Он подчеркнул, что уничтоженный экстремист «играл видную роль в руководстве «Аль-Каиды» не только в Сирии, но и в Афганистане», сообщает ТАСС.

В начале октября Пентагон уже заявлял о ликвидации аль-Масри.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Пентагон объявил о ликвидации одного из главарей «Аль-Каиды» в Сирии

Минобороны США заявило, что речь идет о египтянине Абу аль-Фараджа аль-Масри

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