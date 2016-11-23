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В РФ стандартизируют требования к продуктам для детей

Новый регламент объединит все параметры для возрастной группы до 14 лет

ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи» разработал единый техрегламент, стандартизирующий требования к производству детского питания в возрастной категории с 0 до 14 лет. Новый проект позволит объединить в одном списке все требования, начиная от прикорма и заканчивая практически взрослым рационом.

Как рассказала «Известиям» ведущий научный сотрудник учреждения Светлана Сергеева, детское питание включает в себя большой перечень продуктов от мяса и рыбы, овощей, до прикорма и продуктов для самых маленьких.

По ее словам в новый регламент войдут все статьи из действующих сейчас 11 документов по требованиям к питанию для детей. Сергеева отметила, что документ будет в обязательном порядке согласован с Минздравом. Она особо отметила, что особенностью нового регламента будет то, что в него войдут все санитарные нормы и гигиенические требования как к производству продуктов, так и к конечному сырью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детскому питанию предпишут стандарт

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

В РФ стандартизируют требования к продуктам для детей

Новый регламент объединит все параметры для возрастной группы до 14 лет

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