Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Минфин смягчил закон о валютном резидентстве

Россияне, которые находятся в РФ менее 183 дней, могут не сообщать о своих счетах и прочих активах за рубежом

Минфин подготовил поправки к законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно нововведениям, гражданам России, которые проводят за рубежом полгода и более, будет разрешено не уведомлять российские налоговые органы о своих счетах и активах.

Как рассказали «Известиям» в финансовом ведомстве, в документе есть и иные пункты, которые фактически полностью избавят резидентов от необходимости отчитываться в налоговые органы. Эксперты пояснили, что возможной причиной послаблений стали опасения, что проживающие в основном за рубежом россияне могут начать отказываться от гражданства РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Судьба счетов резидента

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Минфин смягчил закон о валютном резидентстве

Россияне, которые находятся в РФ менее 183 дней, могут не сообщать о своих счетах и прочих активах за рубежом

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке