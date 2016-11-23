Минфин смягчил закон о валютном резидентстве

Минфин подготовил поправки к законопроекту «О валютном регулировании и валютном контроле», согласно нововведениям, гражданам России, которые проводят за рубежом полгода и более, будет разрешено не уведомлять российские налоговые органы о своих счетах и активах.

Как рассказали «Известиям» в финансовом ведомстве, в документе есть и иные пункты, которые фактически полностью избавят резидентов от необходимости отчитываться в налоговые органы. Эксперты пояснили, что возможной причиной послаблений стали опасения, что проживающие в основном за рубежом россияне могут начать отказываться от гражданства РФ.

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Судьба счетов резидента