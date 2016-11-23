Чиновников обяжут отчитаться об участии в соцсетях

Минтруд РФ готовит для распространения среди чиновников специальную форму, в которой госслужащие должны будут указать свои аккаунты в социальных сетях и на форумах. Первый отчет они должны будут предоставить работодателям до 1 апреля 2017 года. В качестве штрафной санкции за неуказанный чиновником аккаунт ему будет грозить увольнение с госслужбы.

Как отмечает Минтруд, основанием этой инициативы стала статья 20.2 закона «О государственной гражданской службе» (79-ФЗ), которая предписывает чиновникам раскрытие для работодателей информации о своих аккаунтах в соцсетях и именах, используемых там.

Министерство заявляет, что цель этого регулирования — «обеспечение соблюдения гражданскими служащими правил профессиональной этики». Также уточняется, что поданная чиновниками информация будет носить строго конфиденциальный характер.

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Чиновники сдадут свои аккаунты