Иракские сунниты примкнули к ИГ

«Золотая дивизия» правительственных войск Ирака, наступающая на восточные предместья, понесла серьезные потери от суннитского ополчения Мосула. Упорное сопротивления отрядам коммандос и десантников, штурмующим город, оказали не только боевики, но и местные жители, поэтому они были вынуждены в ряде районов перейти к обороне. По мнению экспертов, победить ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле будет невозможно без урегулирования отношений между шиитами и суннитами.

Операция по освобожению Мосула началась 17 октября, но еще до ее начала эксперты опасались, что часть населения города способна встать на сторону ИГ (запрещена в РФ).

Причины этого стоит искать в религиозных различиях. Сунниты, которые составляют население Мосула, опасаются мести со стороны шиитов. Именно ненависть местного населения к шиитскому режиму Нури аль-Малики позволила ИГ (запрещена в РФ) в 2014 году захватить Мосул, а теперь местные жители со страхом ждут прихода иракских силовиков и их союзников, поскольку после прихода боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) шииты бежали из города или были убиты. Кроме того, среди суннитов нашлось достаточно тех, кто сотрудничал с ИГ.

Особый ужас у суннитов вызывают отряды «Народной мобилизации» —шиитского ополчения, спонсируемого Ираном.

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