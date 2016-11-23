Иракские сунниты примкнули к ИГ

«Золотую дивизию» иракской армии уничтожили местные ополченцы из Мосула, натренированные боевиками
«Золотая дивизия» правительственных войск Ирака, наступающая на восточные предместья, понесла серьезные потери от суннитского ополчения Мосула. Упорное сопротивления отрядам коммандос и десантников, штурмующим город, оказали не только боевики, но и местные жители, поэтому они были вынуждены в ряде районов перейти к обороне. По мнению экспертов, победить ИГ (запрещена в РФ) в Мосуле будет невозможно без урегулирования отношений между шиитами и суннитами.
Операция по освобожению Мосула началась 17 октября, но еще до ее начала эксперты опасались, что часть населения города способна встать на сторону ИГ (запрещена в РФ).
Причины этого стоит искать в религиозных различиях. Сунниты, которые составляют население Мосула, опасаются мести со стороны шиитов. Именно ненависть местного населения к шиитскому режиму Нури аль-Малики позволила ИГ (запрещена в РФ) в 2014 году захватить Мосул, а теперь местные жители со страхом ждут прихода иракских силовиков и их союзников, поскольку после прихода боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) шииты бежали из города или были убиты. Кроме того, среди суннитов нашлось достаточно тех, кто сотрудничал с ИГ.
Особый ужас у суннитов вызывают отряды «Народной мобилизации» —шиитского ополчения, спонсируемого Ираном.
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