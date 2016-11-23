Демократ Гарольд Форд может занять пост главы минтранса США

Дональд Трамп, избранный президент Соединенных Штатов, рассматривает в качестве кандидата на пост министра транспорта бывшего конгрессмена-демократа Гарольда Форда. Также он может занять другой пост в правительстве. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на источники в команде будущего главы государства.

Как отмечается, в течение длительного периода времени Форд представлял в конгрессе штат Теннеси, а в ходе прошедшей предвыборной кампании выступал в поддержку соперницы Трампа – Хилари Клинтон, оказывая ей также финансовую помощь, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает издание со ссылкой на помощника избранного президента, Форд близок к детям Трампа— Дональду-младшему и Иванке, а также к его зятю Джареду Кушнеру.