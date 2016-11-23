Женщина пострадала при разрыве гранаты в Северной Дакоте

В американском штате Северная Дакота 21-летняя София Уайлански в тяжелом состоянии попала в больницу Миннеаполиса с тяжелыми травмами от разрыва гранаты в ходе протеста против строительства нефтепровода. По словам отца девушки, гранату в толпу протестующих бросили сотрудники полиции.

В свою очередь, данное сообщение опровергли в офисе шерифа округа Мортон. Там заявили, что полиция не применяла гранаты, и предположили, что звуки взрыва, которые были слышны во время протеста, могли быть вызваны взрывом канистр с пропаном. Власти заявили, что это было сделано протестующими.

К концу 2016 года должен быть достроен нефтепровод из американского штата Северная Дакота в Иллинойс для суточной транспортировки до 470 тысяч баррелей сланцевой нефти из формации Баккен. Коренное население Канады и северной части США выступают против строительства нефтепроводов, заявляя об угрозе окружающей среде, сообщает «РИА Новости».