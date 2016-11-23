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Lufthansa отменила более 800 рейсов из-за забастовки пилотов

Профсоюзы потребовали скорректировать зарплату работникам авиакомпании

Сразу 850 рейсов немецкой авиакомпании Lufthansa были отменены 23 ноября из-за забастовки пилотов и бортпроводников, требующих ежегодного повышения заработной платы.

Забастовка будет длиться ровно один день. Профсоюзы выступили с заявлением для руководства компании, в котором потребовали скорректировать зарплату бортпроводников и пилотов на 3,66%. Отмечается, что забастовка не повлияет на работу других авиакомпаний, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, в последний раз забастовка бортпроводников и пилотов Lufthansa проходила 27 октября этого года. Тогда было отменено почти 400 рейсов. Тогда профсоюз также потребовал увеличить зарплаты и условия труда.

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Lufthansa отменила более 800 рейсов из-за забастовки пилотов

Профсоюзы потребовали скорректировать зарплату работникам авиакомпании

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