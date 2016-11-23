Цемент для стены Трампа на границе может поставить компания из Мексики

Проект строительства стены, отделяющей США от Мексики, может быть реализован благодаря поставкам цемента мексиканской компанией Grupo Cementos de Chihuahua, глава которой Энрике Эскаланте допустил такую возможность и назвал избранного американского президента Дональда Трампа лидером, помогающим развиваться промышленности.

Эскаланте отметил, что его компания является крупным игроком на рынке в этом регионе и не будет игнорировать заказ по поставкам цемента для строительства стены, если он поступит. Он заявил, что компания обязана уважать клиентов по обе стороны границы, передает РИА «Новости».

Эскаланте назвал при этом Трампа «кандидатом, который весьма благоприятствует промышленности», так как если он выполнит свои предвыборные обещания, то это будет только на руку мексиканской компании.

Напомним, что во время праймериз республиканца Дональда Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

В частности мексиканский лидер Энрике Пенья-Ньето резко отреагировал на риторику миллиардера, сравнив ее в одном из своих интервью с риторикой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

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