Новости, деловые новости - Известия
Среда,
23 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Цемент для стены Трампа на границе может поставить компания из Мексики

Владелец мексиканской фирмы назвал избранного президента США лидером, благоприятствующим промышленности

Проект строительства стены, отделяющей США от Мексики, может быть реализован благодаря поставкам цемента мексиканской компанией Grupo Cementos de Chihuahua, глава которой Энрике Эскаланте допустил такую возможность и назвал избранного американского президента Дональда Трампа лидером, помогающим развиваться промышленности.

Эскаланте отметил, что его компания является крупным игроком на рынке в этом регионе и не будет игнорировать заказ по поставкам цемента для строительства стены, если он поступит. Он заявил, что компания обязана уважать клиентов по обе стороны границы, передает РИА «Новости».

Эскаланте назвал при этом Трампа «кандидатом, который весьма благоприятствует промышленности», так как если он выполнит свои предвыборные обещания, то это будет только на руку мексиканской компании.

Напомним, что во время праймериз республиканца Дональда Трампа неоднократно критиковали из-за его оскорбительных высказываний в адрес мексиканцев, а также из-за обещания построить стену на границе между США и Мексикой.

В частности мексиканский лидер Энрике Пенья-Ньето резко отреагировал на риторику миллиардера, сравнив ее в одном из своих интервью с риторикой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

Читайте также:

Платить за стену на границе с США Мексика не намерена

Известия // среда, 23 ноября 2016 года

Цемент для стены Трампа на границе может поставить компания из Мексики

Владелец мексиканской фирмы назвал избранного президента США лидером, благоприятствующим промышленности

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Евгений Винокуров

экономист

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Олег Неменский

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Юрий Вяземский

писатель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке