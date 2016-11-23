В МЧС озвучили возможные причины пожара в здании ДК в Нижнем Новгороде

Произошедший накануне во Дворце культуры имени Орджоникидзе в Нижнем Новгороде удалось потушить. По предварительным данным ГУ МЧС по Нижегородской области, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

О возгорании сообщили во вторник в 15.08 по московскому времени. Площадь пожара на момент прибытия первых пожарных расчетов составляла 300 кв м. Спасатели эвакуировали 3 человека из горящего здания. В результате пожара пострадал 1 человек – предварительно, им оказался директор ДК, который был госпитализирован в ожоговый центр.

В результате пожара сгорела кровля здания, обгорело имущество на общей площади 650 кв м, сообщает «РИА Новости».



Всего в тушении пожара были задействованы 135 человек и 41 единица техники.